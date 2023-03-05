Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о смерти переводчика «Локомотива» Мурата Сасиева, с которым работал с 2019 по 2021 год.

«Мурат — великий человек. Я ни в коем случае не преувеличиваю, — сказал Брейдо «СЭ». — Я думаю, что многие знают, что он величайший профессионал. Человек знал шесть языков. Он выучил сам испанский, учил английский по радио-эфирам, пластинкам The Beatles и Led Zeppelin. Он выучил итальянский по самоучителю за несколько недель, когда Валерий Георгиевич Газзаев заинтересовался Италией. Он писал стихи, увлекался философией, и так через немецкую философию выучил немецкий язык. Всеми этими языками он владел прекрасно, переключался за одну секунду с Хеведеса на Жоау Марио и обратно. Его профессионализм был не только в переводах, он жил работой. Атмосфера на уровне шуток, на уровне адаптации любого игрока, решении его проблем или если нужно было разрядить ситуацию».

Также Брейдо отметил, что Сасиев очень любил жизнь.

«Мурат в свое время занимался вокалом, прекрасно пел. Он долгое время думал, чтобы уйти и развиваться в этом направлении, долгое время искал себя. Это человек уникального таланта. Когда говорю «великий человек», я не подразумеваю только его абсолютно уникальные знания языков. Любят говорить про человека, что «он любил жизнь». Но я, правда, не знаю человека, который больше бы любил жизнь, чем Мурат. И больше бы любил людей, чем он. Мурат не самая известная фигура с медийной точки зрения, но все кто его знал — Мурата любили. И все сейчас, прочитав новость, плачут и не могут поверить в случившееся. У Мурата были проблемы с сердцем после ковида. Он ложился на операцию несколько дней назад, но, зная, что это наш Мурик и то, как он любит жизнь, никто не мог поверить, что его больше с нами не будет. Это человек — стихия, человек — явление. Таких больше нет», — добавил он.

Сасиеву было 47 лет, он работал в «Локомотиве» с 2016 года.