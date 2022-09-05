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5 сентября, 12:20

В «Локомотиве» рассказали, когда Изидор сможет вернуться на поле

Артем Бухаев
Корреспондент
Вильсон Изидор.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Директор по развитию игроков, медицине и инновациям «Локомотива» Хорхе Иван Мартинес Рентериа в интервью «СЭ» рассказал о восстановлении нападающего Вильсона Изидора.

— Что происходит с Изидором? Он пропускает несколько матчей подряд.

— К сожалению, он получил контактную травму. Это ситуации, которые мы не можем контролировать. Мы ожидаем, что поддержка и восстановление, которые мы ему оказываем, дадут положительный результат. И Изидор станет сильнее. Правильное питание, восстановление, целостный подход. Это оказывает значительную помощь ему. Когда вернется Изидор? Это зависит от нескольких факторов. Во-первых, как проходит его восстановительный процесс. Это полностью зависит от времени. А во-вторых, нам важно понимать поведение его тела. Могу сказать, что технически с этим все в порядке.

— Перед игрой с «Ахматом» Изидор сказал, что будет в строю уже через две недели. Так и есть?

— Мы надеемся, что так и произойдет. Делаем все для этого.

22-летний Изидор получил небольшое повреждение плечевого сустава на тренировке. В текущем сезоне форвард провел за «Локо» 6 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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