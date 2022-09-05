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5 сентября, 12:05

Директор «Локомотива» по медицине рассказал о восстановлении Жемалетдинова

Артем Бухаев
Корреспондент

Директор по развитию игроков, медицине и инновациям «Локомотива» Хорхе Иван Мартинес Рентериа в интервью «СЭ» рассказал о восстановлении полузащитника Рифата Жемалетдинова.

— Как себя чувствует Рифат Жемалетдинов?

— Сейчас он действительно в порядке. Он был в Барселоне, получил там помощь. Сейчас он с нами и получает полную заботу. Технически он уже может работать. Мы хотим, чтобы он стал сильнее. У меня есть планы на него на следующую неделю. Нужно пройти тесты и полноценное обследование, чтобы понять прогресс восстановления и позитивное влияние операции. Это стандартная процедура, с Рифатом все хорошо.

25-летний игрок получил травму ахилла в июне во время предсезонного сбора. Ориентировочный срок восстановления Жемалетдинова составит от 7 до 9 месяцев.

Рифат Жемалетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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