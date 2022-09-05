Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

5 сентября, 12:35

Директор «Локо» по медицине: «В конце недели Фассон вернется в Москву. Но мы планируем отравить его в Берлин обратно»

Директор по медицине «Локомотива» рассказал о восстановлении защитника Фассона
Артем Бухаев
Корреспондент

Директор по развитию игроков, медицине и инновациям «Локомотива» Хорхе Иван Мартинес Рентериа в интервью «СЭ» рассказал о восстановлении защитника Лукаса Фассона.

— Восстановление Фассона проходит отлично. Он вернется к нам из Германии в течение нескольких следующих дней. Я разговаривал с ним позавчера. Я постоянно на связи с людьми, которые работают с Фассоном. Я верю, что после того как Лукас полностью восстановиться, он вернется сильне в ментальном и физическом плане. Он получает поддержку от «Локомотива» на все 100 процентов. От медицинского штаба, от спортивного директора — полная поддержка. Мы внимательно следим за тем, чтобы он получал все необходимое. Операция прошла успешно, восстановление тоже. В конце недели он вернется в Москву к нам, побудет немного с нами. Но спортивный и медицинский блок планирует отправить его обратно в Берлин. Это обеспечит ему полностью индивидуальный подход в восстановлении.

— И сколько Фассон проведет времени в Берлине?

— Время? Я предпочитаю наблюдать за тем, как проходит процесс восстановления. Это самое важное для него сейчас. Он проведет некоторое время с нами, чтобы перезагрузиться эмоционально, встретиться с игроками, почувствовать поддержку «Локомотива». Ситуация Фассона очень похожа на ту, что была у Магкеева. Стас получал те же меры, что сейчас получает Лукас. И вы видите, что он вернулся сильнее.

Фассон этим летом перешел в «Локомотив» из «Атлетико Паранаэнсе». Защитник получил травму в матче 2-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2). Сообщалось, что 21-летний бразилец повредил связки левого коленного сустава и может пропустить от 7 до 9 месяцев.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Лукас Фассон
4
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Выскакивает парень — и дает очередь из автомата...» Вагаб Вагабов — самый брутальный боец Дагестана
«Это золотой фонд». Получат ли спортсмены и тренеры бронь во время частичной мобилизации?
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Юран о матче «Спартак» — «Зенит»: «Мячи каким-то чудом не залетали в ворота Максименко»

Кавазашвили считает мандраж главной причиной поражения «Спартака» в матче с «Зенитом»