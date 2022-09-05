Директор «Локо» по медицине: «В конце недели Фассон вернется в Москву. Но мы планируем отравить его в Берлин обратно»

Директор по развитию игроков, медицине и инновациям «Локомотива» Хорхе Иван Мартинес Рентериа в интервью «СЭ» рассказал о восстановлении защитника Лукаса Фассона.

— Восстановление Фассона проходит отлично. Он вернется к нам из Германии в течение нескольких следующих дней. Я разговаривал с ним позавчера. Я постоянно на связи с людьми, которые работают с Фассоном. Я верю, что после того как Лукас полностью восстановиться, он вернется сильне в ментальном и физическом плане. Он получает поддержку от «Локомотива» на все 100 процентов. От медицинского штаба, от спортивного директора — полная поддержка. Мы внимательно следим за тем, чтобы он получал все необходимое. Операция прошла успешно, восстановление тоже. В конце недели он вернется в Москву к нам, побудет немного с нами. Но спортивный и медицинский блок планирует отправить его обратно в Берлин. Это обеспечит ему полностью индивидуальный подход в восстановлении.

— И сколько Фассон проведет времени в Берлине?

— Время? Я предпочитаю наблюдать за тем, как проходит процесс восстановления. Это самое важное для него сейчас. Он проведет некоторое время с нами, чтобы перезагрузиться эмоционально, встретиться с игроками, почувствовать поддержку «Локомотива». Ситуация Фассона очень похожа на ту, что была у Магкеева. Стас получал те же меры, что сейчас получает Лукас. И вы видите, что он вернулся сильнее.

Фассон этим летом перешел в «Локомотив» из «Атлетико Паранаэнсе». Защитник получил травму в матче 2-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2). Сообщалось, что 21-летний бразилец повредил связки левого коленного сустава и может пропустить от 7 до 9 месяцев.