В РФС подтвердили участие Красича, Карвальо, Родолфо и Фернандеша в ретро-матче: «Приезд Даниэла обходится в 1,5 миллиона рублей»

В РФС подтвердили участие Красича, Карвальо, Родолфо и Фернандеша в ретроматче

Директор по мероприятиям и спонсорским активациям РФС Кирилл Терешин назвал «СЭ» имена участников предстоящего ретро-матча между «Локомотивом» и ЦСКА.

«Милош Красич, Мануэл Фернандеш, Родолфо, Даниэл Карвальо станут участниками матча Лиги легенд между «Локомотивом» и ЦСКА. Приезд одного Карвальо обходится в 1,5 миллиона рублей. Финансирование всего проекта осуществляется РФС при поддержке партнеров, поэтому считаем, смотрим», — сказал Терешин «СЭ».

Ранее в РФС сообщили «СЭ», что в ретро-матче примет участие экс-полузащитник ЦСКА Марк Гонсалес, Юрий Жирков, Дмитрий Кириченко, Олег Корнаухов, Ролан Гусев, Юрис Лайзанс, Евгений Алдонин и другие футболисты.

Матч легенд «Локомотива» и ЦСКА пройдет 19 ноября на «РЖД Арене».