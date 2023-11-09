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Сегодня, 12:33

В РФС подтвердили участие Красича, Карвальо, Родолфо и Фернандеша в ретро-матче: «Приезд Даниэла обходится в 1,5 миллиона рублей»

В РФС подтвердили участие Красича, Карвальо, Родолфо и Фернандеша в ретроматче
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Директор по мероприятиям и спонсорским активациям РФС Кирилл Терешин назвал «СЭ» имена участников предстоящего ретро-матча между «Локомотивом» и ЦСКА.

«Милош Красич, Мануэл Фернандеш, Родолфо, Даниэл Карвальо станут участниками матча Лиги легенд между «Локомотивом» и ЦСКА. Приезд одного Карвальо обходится в 1,5 миллиона рублей. Финансирование всего проекта осуществляется РФС при поддержке партнеров, поэтому считаем, смотрим», — сказал Терешин «СЭ».

Ранее в РФС сообщили «СЭ», что в ретро-матче примет участие экс-полузащитник ЦСКА Марк Гонсалес, Юрий Жирков, Дмитрий Кириченко, Олег Корнаухов, Ролан Гусев, Юрис Лайзанс, Евгений Алдонин и другие футболисты.

Матч легенд «Локомотива» и ЦСКА пройдет 19 ноября на «РЖД Арене».

Даниэл Карвальо
Мануэл Фернандеш
Милош Красич
Родолфо Дантас Биспо (Родолфо)
РФС
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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