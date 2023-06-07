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Сегодня, 12:00

Директор «Родины»: «Уважаем «Пари НН», но концентрируемся на своей игре»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин поделился мнением о предстоящем первом стыковом матче против «Пари НН».

— Лично вы сильно волнуетесь перед первым стыковым матчем с «Пари НН» (разговор состоялся во вторник. — Прим. «СЭ»)?

— Нет. Сегодня как раз сидели и разговаривали с Дмитрием Парфеновым на эту тему. У нас у обоих нет ощущения, что завтра особенная игра. Идет обыкновенный рабочий процесс. Возможно, в день матча появится какое-то волнение. А сейчас просто есть понимание: мы должны сделать все, что от нас зависит.

— Ваш соперник по стыкам определялся в последнем туре РПЛ. Были ли какие-то предпочтения? Может быть, не хотели сыграть как раз-таки с нижегородцами?

— Предпочтений не было. Но есть одна забавная история. Зимой на сборах мы играли с «Пари НН». И по ходу того спарринга я оценивал нашу команду с точки зрения того, как мы после некоторого переформатирования будем выглядеть на фоне клуба РПЛ. И у меня почему-то тогда возникло устойчивое ощущение, что мы в этих составах еще сыграем с нижегородцами.

— Ничего себе.

— Да. Накануне последнего тура РПЛ мы скорее обсуждали «Факел» и «Крылья», а не «Пари НН». Однако непосредственно в день тура я вспомнил тот матч с нижегородцами на сборах и как-то интуитивно подумал, что именно с ними нам и предстоит встретиться в переходных играх.

— Обсуждали с Дмитрием Парфеновым, как решить проблему Тимура Сулейманова, который в этом сезоне в РПЛ забил 10 голов? Это для вас серьезная головная боль?

— Нет, на эту тему мы вообще не говорили. Там же не только Тимур опасен.

У нас, к слову, Ваня Тимошенко с учетом Кубка России в этом сезоне забил 15. Понятно, что это не РПЛ, но тем не менее. Ваня только дебютировал в ФНЛ — и сразу такая результативность. Так что у «Родины» тоже есть свои козыри в штрафной площади соперника.

Мы, безусловно, с уважением относимся к «Пари НН». Там есть целая группа интересных и уважаемых игроков. Есть даже футболисты, которых в плане селекции мы рассматриваем как ролевые модели. Но мы точно не сидели и не ломали голову, как нам нейтрализовать Сулейманова. Больше концентрируемся на своей игре.

Первый матч между «Родиной» и «Пари НН» состоится в среду, 7 июня и начнется в 18.00 (мск). Ответная игра состоится 10 июня.

Победитель по сумме двух встреч будет выступать в РПЛ в сезоне-2023/24.

Футболисты &laquo;Родины&raquo;. «Сочувствуем «Алании». Но если бы не судейские ошибки, возможно, вышли бы в РПЛ и без стыков». Интервью директора «Родины»

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