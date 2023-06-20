Директор «Ромы» отреагировал на слухи об интересе к Сафонову

Директор «Ромы» Тьягу Пинту отреагировал на слухи об интересе к вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову.

«Это абсолютная неправда, понятия не имею, откуда такая информация появилась», — приводит слова Пинту «Евро-Футбол.Ру».

Сафонов является воспитанником «Краснодара». В РПЛ он дебютировал в 2017 году. Контракт голкипера с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Сафонов провел 36 матчей, пропустил 52 гола и 11 раз сыграл на ноль.

В июне 2021 года голкипер дебютировал за основную сборную России. В составе национальной команды Сафонов провел 9 матчей, пропустил 8 мячей и 4 раза сохранил ворота в неприкосновенности.