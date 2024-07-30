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Сегодня, 17:45

Спортдир «Ростова»: «Игроков, которые забивают два гола, привозят за 15 миллионов. Почему Голенков должен стоить меньше?»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин ответил на вопрос «СЭ» о цене нападающего команды Егора Голенкова.

«Мы оцениваем Голенкова в 80 миллионов. «Ростов» завышает цены? Мы оцениваем футболистов реально. Клубы привозят игроков, которые забивают два гола, за 15 миллионов. Почему Голенков должен стоить меньше? Мы считаем, что это очень дорогой игрок», — сказал Рыскин «СЭ».

Ранее сообщалось об интересе «Динамо» к 24-летнему форварду «Ростова».

Контракт Голенкова с клубом рассчитан до декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Егор Голенков
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