Спортдир «Ростова»: «Игроков, которые забивают два гола, привозят за 15 миллионов. Почему Голенков должен стоить меньше?»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин ответил на вопрос «СЭ» о цене нападающего команды Егора Голенкова.

«Мы оцениваем Голенкова в 80 миллионов. «Ростов» завышает цены? Мы оцениваем футболистов реально. Клубы привозят игроков, которые забивают два гола, за 15 миллионов. Почему Голенков должен стоить меньше? Мы считаем, что это очень дорогой игрок», — сказал Рыскин «СЭ».

Ранее сообщалось об интересе «Динамо» к 24-летнему форварду «Ростова».

Контракт Голенкова с клубом рассчитан до декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.