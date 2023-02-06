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Сегодня, 16:54

Директор «Самара Арены» прокомментировал намерение «Волги» сыграть матч с «Зенитом» в Самаре

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Директор «Самара Арены» Виталий Иванов ответил на вопрос о возможности проведения на стадионе матча Кубка России «Волга» — «Зенит».

«Готова ли «Самара Арена» принять этот матч? Поле к сезону готово. Перерыв между кубковыми встречами и матчами регулярного чемпионата — почти месяц. Что же касается планов ульяновской «Волги», думаю, корректнее об этом спросить у ульяновцев», — приводит слова Иванова Metaratings.ru.

Матч между «Волгой» и «Зенитом» в рамках 1/4 финала Пути регионов Кубка России пройдет 26 февраля.

Источник: https://metaratings.ru/news/direktor-samara-areny-prokommentiroval-namerenie-volgi-sygrat-match-s-zenitom-v-samare-225706/
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