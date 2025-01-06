Дисквалифицированный экс-игрок молодежки «Пари НН» рассказал о своем первом договорном матче

Дисквалифицированный пожизнено за участие в договорных играх экс-игрок молодежной команды «Пари НН» Никита Милюков рассказал о первом таком матче в своей карьере.

Слова бывшего футболиста приводит Telegram-канад «Мутко против». Милюков утверждает, что первым договорным матчем для него была игра с молодежной командой «Чертаново», которая состоялась в августе 2023 года.

Как рассказал спортсмен, за несколько дней до матча в Нижний Новгород приехал «один из главных организаторов договорняков», некто Кирилл Корбан, и предложил устроить встречу. На ней присутствовали еще трое футболистов молодежки нижегородского клуба, а также посредник по имени Александр. Там присуствующие договорились на обеспечение нужного счета, чтобы получить выгоду от ставок на игру в букмекерских конторах.

Милюков утверждает, что в подобных схемах участвуют и футболисты многих других клубов.

В декабре 2024 года пятеро игроков молодежной команды «Пари НН» решением РФС получили дисквалификации различной длины.