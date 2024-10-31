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Сегодня, 09:15

Дивеев: «Самые важные игры против «Спартака». Футбол уходит на второй план, все любят, когда ноги летят»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего дерби против «Спартака» в 14-м туре РПЛ.

— Близится дерби. Остается ли матч против «Спартака» принципиальнее «Зенита»?

— Самые важные игры против «Спартака», это московское дерби. А если еще и в Кубке России, с полной фанатской трибуной — вообще топ. Скучаю по фанатам, по этой атмосфере. Когда играем в Кубке — такая приятная ностальгия...

— «Спартак» и ЦСКА давно не выигрывали чемпионат. Не кажется, что из-за этого дерби становится скучнее?

— Нет, дерби — это дерби. Футбол в таких играх уходит на второй план, ты больше борешься с соперником за эпизоды. Все же любят, когда получаются красивые подкаты, когда ноги летят.

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев. «Футбол в играх со «Спартаком» уходит на второй план. Всем же нравится, когда ноги летят». Интервью Дивеева

Матч между ЦСКА и «Спартаком» пройдет в субботу, 2 ноября, на «ВЭБ Арене». Начало — в 20:45 по московскому времени.

Игорь Дивеев
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)

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