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9 апреля, 12:32

Защитник ЦСКА Дивеев: «Спартак» по игре мне очень нравится»

Камила Абдурахманова
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопрос о лучшей команде РПЛ по игре на данный момент.

«Краснодар» — лучшая команда на сегодняшний день? Я бы так не сказал. По игре я бы сказал, что «Спартак» мне очень нравится. Как они играют один в один. Мы же говорим как есть. По игре «Спартак» очень хорошо смотрится, они очень хорошо обороняются и выходят из-под прессинга.

«Спартак» — не станет чемпионом. Или мы, или «Краснодар», — сказал Дивеев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После 23-го тура чемпионата России «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 52 очками. «Спартак» с 47 очками занимает второе место, а ЦСКА с 44 очками находится на четвертом месте.

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Игорь Дивеев
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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