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Дивеев: «Ни разу не слышал гимн Лиги чемпионов вживую, а я мечтаю об этом»

Алина Савинова
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался на тему отстранения российских клубов и сборной от международных турниров.

«Я не свыкся с тем, что нас забанили. Я хоть успел на чемпионате Европы поиграть, но есть футболисты, которые хотят поиграть на таких турнирах. Я, например, ни разу не слышал гимн Лиги чемпионов вживую, а я очень этого хочу, мечтаю об этом. В детстве смотрел матчи Лиги чемпионов, офигевал от атмосферы. Я в Копенгагене-то обалдел на чемпионате Европы от того, что творилось на трибунах. А в Лиге чемпионов — я вообще не представляю. Я не понимаю, почему все говорили, что спорт вне политики, когда все наоборот. Я задаюсь вопросом, почему жизнь и футбол так несправедливы», — приводит «Чемпионат» слова Дивеева.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную от участия в турнирах под эгидами организаций.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5014773-diveev-ne-svyksya-s-banom-uefa-i-fifa-mechtayu-uslyshat-gimn-lch-vzhivuyu.html
Игорь Дивеев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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