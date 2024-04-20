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20 апреля, 23:25

Дивеев: «Никакой недооценки «Ахмата» не было»

Зарина Халимхонова
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев объяснил поражение клуба в домашнем матче 25-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).

«Никакой недооценки «Ахмата» не было. Мы ко всем играм готовимся. Против них всегда тяжело играть. Понятно, что «Ахмат» настраивался на нас, потому что им нужно выиграть. Готовились к ним, как и к «Спартаку», — сказал Дивеев.

На данный момент ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 37 набранных очков в 24 матчах.

25 апреля команда Владимира Федотова на своем поле сыграет против «Спартака» в перенесенной встрече 21-го тура.

Игорь Дивеев
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
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