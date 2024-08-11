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Сегодня, 07:35

Дивеев повторил рекорд Игнашевича за ЦСКА

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев отметился голом в матче против «Краснодара» (1:2) в четвертом туре РПЛ.

Забитый мяч стал для 24-летнего футболиста уже четвертым в этом розыгрыше РПЛ.

Дивеев за четыре тура повторил клубный рекорд ЦСКА среди центральных защитников по голам за один сезон в XXI веке, сообщает Opta Sports. Ранее 4 мяча за сезон (без учета пенальти) забивал только Сергей Игнашевич.

После поражения от «Краснодара» ЦСКА с 7 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Игорь Дивеев
Сергей Игнашевич
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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