Дивеев признался, что хочет продолжить играть в ЦСКА

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, что хотел бы продолжить выступать в московском клубе.

— Конечно.

— Другой клуб не рассматриваете?

— Нет. Я общаюсь с агентом, агент общается с клубом. Что там происходит я не знаю, мне не интересно. Моя работа — играть в ЦСКА по действующему контракту.

— Какие планы на паузу на матчи сборной?

— Буду восстанавливаться и готовиться. Не полностью готов. Тренировать быстрые перемещения, подстраховки, единоборства один на один.

В этом сезоне 23-летний футболист провел 11 матче в РПЛ, забив 1 гол и сделав 1 ассист. В составе ЦСКА Дивеев играет с 2019 года, его контракт рассчитан до лета 2024 года.