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Сегодня, 12:48

Дивеев: «У меня есть мечта сыграть в топовом европейском чемпионате, как у любого игрока»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Защитник сборной России и ЦСКА Игорь Дивееев в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможном переезде в зарубежный чемпионат.

«У меня есть мечта сыграть в топовом европейском чемпионате, в топ-5 лигах, как и у любого другого игрока. Думаю, что в Италии или Франции мне было бы играть комфортно», — сказал Дивеев «СЭ».

В этом сезоне Дивеев провел за клуб 14 матчей во всех турнирах и забил 5 голов. Контракт 25-летнего защитника с ЦСКА рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро.

Игорь Дивеев
ФК ЦСКА (Москва)

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