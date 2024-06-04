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Дивеев: «Хотел, чтобы в чемпионской гонке выиграло «Динамо». У них были шансы»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Я хотел, чтобы выиграло «Динамо», у них были шансы. Они могли выигрывать, но мне не было обидно, я же не играю за «Динамо». После матча последнего тура мы смотрим — выиграл «Зенит». Не понимали, как так, потому что петербуржцы проигрывали после первого тайма «Ростову». «Динамо» не воспользовалось своим шансом», сказал Дивеев в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

После 30 туров РПЛ ЦСКА занял 6-е место в турнирной таблице, набрав 48 очков. Чемпионом России стал питерский «Зенит». Вторым стал «Краснодар», «Динамо» — третий.

Игорь Дивеев
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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