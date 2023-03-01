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Сегодня, 09:55

Дивеев рассказал, что отличает Федотова от других тренеров ЦСКА

Владимир Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал об особенностях работы с главным тренером московской команды Владимиром Федотовым.

«Федотова от других тренеров ЦСКА отличает коммуникация с игроками, трепетное отношение к каждому футболисту. Федотов хочет, чтобы все были вместе. Чтобы не было разделения на группы: молодые, старые, иностранцы, россияне. Если ходим в ресторан, то все вместе. Когда он только пришел в команду, сказал речь: «У нас нет разделения на защитников, вратарей и так далее. Мы все вместе».

Владимир Валентинович требовательный. Он не разносит. Есть «пихач», да, но в раздевалках вроде ничего не летало. Федотов просит выкладываться в любой момент. Да, есть упражнения, где можно ха-ха поймать, но во время тактических занятий, например, отвлекаться нельзя", — приводит слова Дивеева «Чемпионат».

ЦСКА занимает пятое место с 29 очками после 17 туров в турнирной таблице РПЛ. 56-летний Федотов тренирует красно-синих с июня 2022-го.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5014643-diveev-rasskazal-chto-otlichaet-fedotova-ot-predyduschih-trenerov-cska.html
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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