Защитник ЦСКА Дивеев: «Я еще ни разу не обыгрывал «Зенит»! Это сидит внутри меня»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев заявил, что при нем команда еще ни разу не обыгрывала «Зенит».

«Вообще я еще ни разу не обыгрывал «Зенит»! Это сидит внутри меня. Я провел против них девять матчей, а если еще брать товарищеские... Помню, в Испании играли, вели 2:0, 2:3 проиграли. Думаешь: «Да что такое, что за невезение?» — приводит «Чемпионат» слова Дивеева.

В текущем сезоне чемпионата России ЦСКА и «Зенит» встречались в матче 5-го тура, который прошел 13 августа. Игра завершилась победой петербургского клуба со счетом 2:1.

По итогам 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 42 очка. ЦСКА с 29 очками идет на пятой строчке.