Дивеев рассказал, как переживал психологически свои травмы

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, как психологически переживал свои травмы.

— Два сезона подряд ты получал тяжелые травмы. Как переживал это психологически?

— Порой злился на себя, задавал вопрос: «Почему так происходит?». Но наш реабилитолог Игорь Степанов сильно помог мне, в том числе, психологически, правильно преподносил себя в общении со мной. Он говорил, чтобы я не загонялся во время долгого восстановления. И это время правда прошло довольно быстро и интересно. В этот период я познал свой организм, узнал много нового: как правильно держать себя в форме, правильно подготавливаться к матчам. Сейчас мне стало легче, потому что я знаю, что мне надо делать перед матчем, во время и после него, — цитирует Дивеева пресс-служба ЦСКА.

Дивеев пропустил половину сезона из-за травмы, вернувшись в состав ЦСКА на сборах в феврале. В текущем сезоне на счету защитника 9 матчей.