Дивеев рассказал, когда будет ходить без костылей

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопрос о том, когда игрок будет передвигаться без костылей.

— Игорь, когда будете ходить без костылей?

— Шестого (сентября, — прим. «СЭ»), может быть.

26 июля 23-летний россиянин перенес операцию на голеностопе после травмы, полученной в матче OLIMPBET Суперкубка России против «Зенита» (0:0, пенальти — 4:5).

Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019 года. На его счету 11 голов и 4 результативные передачи в 134 матчах за армейцев во всех турнирах.