Сегодня, 19:52
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о ходе восстановления от перелома ноги.
— Как восстановление? Как видите, хожу, нормально, — сказал Дивеев.
— Как настроение перед дерби?
— Нормально все.
Дивеев получил перелом большеберцовой кости в матче 10-го тура РПЛ против «Торпедо» (0:1). Ожидается, что 23-летний россиянин восстановится от травмы в декабре этого года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования