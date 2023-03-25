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Дивеев рассказал о восстановлении от травмы и сообщил, когда вернется на поле

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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о восстановлении от травмы и сообщил, когда вернется на поле.

— Думаю, что за три-четыре недели восстановлюсь и буду играть. В последний раз играл только 17 сентября, когда я сломался с «Торпедо». Сыграл с «Зенитом» и «Крыльями» по тайму... Я не доволен, что так мало играю. Решаю в своей голове, почему так много травм, — сказал Дивеев в эфире трансляции hd.kinopoisk.ru.

Ранее стало известно, что Дивеев пропустит месяц из-за травмы, полученной в матче 20-го тура РПЛ против «Зенита» (1:0). У него диагностировано повреждение внутренней косой мышцы живота.

Товарищеские матчи. Клубы.
25 мар, 16:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2DROTS

Игорь Дивеев
ФК ЦСКА (Москва)
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