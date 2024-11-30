Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:24

Дивеев считает, что ЦСКА мог выиграть у «Рубина»: «Недожали»

Telegram Дзен

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал ничью с «Рубином» (2:2) в 17-м туре РПЛ.

— По первому тайму интересная была игра. Во втором тайме выходили с настроем, что должны улучшать свои позиции. Но был стандарт, на котором недоработали. А так, могли выигрывать, но недожали.

— Как положение ЦСКА в таблице?

— Мы этого не хотели, хотим быть как можно выше. Будем смотреть после 30-го тура. Удовлетворит только первое место.

— Как сказалось отсутствие Роши?

— Все ждем Рошу, но Лукин забил два, как видите.

— Как вам количество игр с «Рубином» в последнее время?

— Как будто играем в хоккей, когда плей-офф там идет.

ЦСКА с 28 очками сохраняет шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» набрал 23 балла и располагается на строчку ниже.

(Александр Абустин)

Игорь Дивеев
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Посол ФРГ в Москве сообщил подробности разговора Шольца с Путиным
Президент «Урала» прокомментировал слухи об онкологии, «Торпедо» отдаст «Спартаку» защитника, а «Алания» и «Арсенал» разучились побеждать. Что происходит в Первой лиге
Дмитрий Тарасов подарил Анастасии Костенко дом
ВС РФ нанесли удар по аэродромам и объектам энергетики ВПК Украины
В Германии установили личности двух подозреваемых в диверсии на «Северных потоках»
ФИФА подтвердила, что сборной России не будет на ЧМ-2026
Материалы сюжета РПЛ, 17-й тур: «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
Агент Лукина сообщил, что переговоры с ЦСКА по новому контракту находятся на продвинутой стадии
ЦСКА спасло бомбардирское озарение защитника Лукина! Но армейцы не побеждают дома с сентября
Агент Лукина — о дубле защитника: «Он только раскрывает голеадорские способности»
Гендиректор «Акрона»: «В чемпионате есть расслоение. Но это не значит, что мы не ставим задачу побеждать топ-клубы»
ЦСКА — «Рубин»: видео голов матча РПЛ
РПЛ, расписание и результаты 17-го тура: «Ростов» — «Пари НН» и другие матчи
Сегодня
Вчера
Неделя