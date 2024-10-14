Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:38

Дивеев считает, что Пьянич сможет себя ярко проявить в ЦСКА

Telegram Дзен

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился мнением о новичке армейцев Миралеме Пьяниче.

«Пьянич — профессионал, виден его уровень, чувствуется видение поля. Не просто так он играл в «Ювентусе», «Барселоне», «Роме»... Не растерял ли он свои качества? Нет. Думаю, он еще покажет всем, какой он мастер», — цитирует Дивеева «РБ Спорт».

Осенью 2024 года 34-летний Пьянич перешел в ЦСКА на правах свободного агента, подписав контракт по схеме «1+1».

На данный момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.

Источник: РБ Спорт
Игорь Дивеев
Миралем Пьянич
ФК ЦСКА (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Сборная Казахстана проиграла Словении в Лиге наций
Рабочая неделя с 5 по 8 ноября продлится четыре дня из-за Дня народного единства
Казахстан под руководством Черчесова потерпел третье поражение подряд. Теперь экс-главного тренера сборной России уволят?
Малкин набрал 1300-е очко в НХЛ
В казахстанский Талгар ввели нацгвардию после убийства подростка
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Сегодня
Вчера
Неделя