Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:50

Дивеев об удалении в матче с «Ахматом»: «Посмотрел в повторе и понял, что сыграл опасно»

Зарина Халимхонова
Telegram Дзен

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев подвел итоги матча 25-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).

На 89-й минуте прошедшей встречи футболист был удален с поля за вторую желтую карточку. Из-за дисквалификации он пропустит перенесенную игру 21-го тура против «Спартака», которая состоится 25 апреля.

— Хотел бы извиниться перед игроками «Ахмата» сыграл опасно. Посмотрел в повторе и понимаю, что где-то было грубовато. А так, будем готовиться к следующему матчу.

— Дисквалификация защитников и отсутствие Файзуллаева — насколько это плохая ситуация перед дерби со «Спартаком»?

— У нас есть игроки, которые могут заменить. Не вижу в этом проблем.

— Не показалось, что было много стычек со стороны «Ахмата»?

— Игра сегодняшняя понравилась как с нашей стороны, так и с их. Понятно, что есть какие-то вопросы от меня к судье. В плане того, что не давал играть в некоторых моментах.

— Невыход в старте говорит о том, что вы не до конца готовы?

— Понятно, что не такая хорошая физическая подготовка из-за кашля и температуры. Да, тренировался. Да, хотел помочь команде. Хочу еще раз извиниться перед командой, болельщиками и игроками «Ахмата», — сказал Дивеев.

В нынешнем сезоне 24-летний Дивеев принял участие в 8 матчах ЦСКА во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

На данный момент армейцы занимают 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков.

Игорь Дивеев
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
Читайте также
Мирра Андреева проиграла украинке Калининой в четвертьфинале турнира в Руане
Биография Анны Курниковой: карьера и успех главной звезды российского тенниса 90-х
В ВСУ подтвердили убийство полицейского военными
Судьи отменили чудо за 0,2 секунды до сирены. Что случилось в матче «Металлург» - «Локомотив»
Женщина в Подмосковье ударила полицейского в глаз из-за эвакуации ее машины
Пассажир московского метро разбил турникет на станции «Калужская»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Ростов» — «Спартак», «Зенит» — «Оренбург» и другие матчи
Конате назвал преимущество Адиева перед Ромащенко: «С ним легче говорить»
«Зенит» — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча РПЛ
«Пари НН» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Затмение ЦСКА: проиграл «Ахмату» и лишился двух защитников перед дерби со «Спартаком»
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
Конате назвал тяжелым матч против ЦСКА: «Важно было победить, чтобы поднять настрой»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

226Foot: «Динамо» интересуется нападающим «Ахмата» Конате

Конате назвал преимущество Адиева перед Ромащенко: «С ним легче говорить»