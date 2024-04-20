Дивеев об удалении в матче с «Ахматом»: «Посмотрел в повторе и понял, что сыграл опасно»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев подвел итоги матча 25-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).

На 89-й минуте прошедшей встречи футболист был удален с поля за вторую желтую карточку. Из-за дисквалификации он пропустит перенесенную игру 21-го тура против «Спартака», которая состоится 25 апреля.

— Хотел бы извиниться перед игроками «Ахмата» — сыграл опасно. Посмотрел в повторе и понимаю, что где-то было грубовато. А так, будем готовиться к следующему матчу.

— Дисквалификация защитников и отсутствие Файзуллаева — насколько это плохая ситуация перед дерби со «Спартаком»?

— У нас есть игроки, которые могут заменить. Не вижу в этом проблем.

— Не показалось, что было много стычек со стороны «Ахмата»?

— Игра сегодняшняя понравилась как с нашей стороны, так и с их. Понятно, что есть какие-то вопросы от меня к судье. В плане того, что не давал играть в некоторых моментах.

— Невыход в старте говорит о том, что вы не до конца готовы?

— Понятно, что не такая хорошая физическая подготовка из-за кашля и температуры. Да, тренировался. Да, хотел помочь команде. Хочу еще раз извиниться перед командой, болельщиками и игроками «Ахмата», — сказал Дивеев.

В нынешнем сезоне 24-летний Дивеев принял участие в 8 матчах ЦСКА во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

На данный момент армейцы занимают 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков.