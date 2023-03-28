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Защитник ЦСКА Дивеев: «Я даже не знаю, до какого года рассчитан мой контракт с клубом»

Алина Савинова
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопрос о новом контракте с московским клубом.

«Разговоры про Италию и новый контракт? Честно, я не слушаю и не читаю ничего, что пишут про меня. Мне это не интересно. Есть человек, который работает с моим контрактом. Но да, слухи все равно доходят. Для меня это мотивация работать над собой и улучшать те аспекты, в которых я что-то плохо показываю. А что касается контракта, то я, честно, даже не знаю, до какого он года, чтоб вы понимали», — приводит Sport24 слова Дивеева.

Согласно данным портала Transfermarkt, действующее соглашение защитника с ЦСКА истекает 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Дивеев провел 11 матчей за московскую команду в РПЛ, отметился 1 забитым голом и 1 результативной передачей.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-28-diveyev-ya-dazhe-ne-znayu-do-kakogo-goda-rasschitan-moy-kontrakt-s-tsska
Игорь Дивеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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