Для команды и персонала «Спартака» проведут закрытый показ фильма о Черенкове на «Лукойл Арене»

Как стало известно «СЭ», 25 октября на стадионе «Лукойл Арена» состоится командный просмотр фильма «Федя. Народный футболист» специально для футбольного клуба «Спартак».

В мероприятии примут участие игроки, тренерский штаб и персонал красно-белых. На экраны кинотеатров фильм выйдет только 31 октября.

Фильм основан на биографии знаменитого полузащитника «Спартака» и сборной СССР Федора Черенкова. Он являлся воспитанником московского клуба и выступал за него с 1977 по 1990 и с 1991 по 1993 год (494 матча, 121 гол), став 3-кратным чемпионом Советского Союза, а также чемпионом и обладателем Кубка России.

Черенков скончался в 2014 году в возрасте 55 лет.