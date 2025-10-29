Дмитриев назвал плюсы возвращения Станковича после месячной дисквалификации

29 октября, 15:45
Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возвращении главного тренера красно-белых Деяна Станковича на бровку после месячной дисквалификации.
19 сентября Станкович был дисквалифицирован на один месяц в лиге и FONBET Кубке России после удаления в матче 8-го тура чемпионата с «Динамо».
— Конечно, рады возвращению Станковича. Он может как-то помочь во время игры: что-то изменить, что-то подсказать.
— Чем он тебе больше всего помог?
— Тем, что я играю (Смеется.). Много разных советов давал.
Станкович возглавляет «Спартак» с июля 2024 года. После первого сезона с 47-летним сербским специалистом был продлен контракт до лета 2027 года.
После 13 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 22 очками.
руслан магомедов
Хрена у футболиста о тренере спрашивать. Действующий игрок, на действующего тренера рот не откроет, ибо лавка .
30.10.2025
Sergey Sparker
Бедный, бедный Спартак. Без Станковича на стадионе поросята играют куда спокойней и лучше чем с ним. Он вносит к команду какой то психоз, отсюда и проблемы.
29.10.2025