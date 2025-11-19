Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:41

Дмитриев считает, что «Спартак» в каждом городе играет как дома

Сергей Ярошенко

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев рассказал как ощущает себя на выездных матчах команды.

«Конечно с первых игр ощутил масштаб клуба. Это самая народная команда, у которой больше всего болельщиков. Это я замечал, даже еще играя в других командах. Даже на домашние матчи других клубов приходило как будто больше болельщиков «Спартака», чем своих. В каждом городе болельщиков приходит очень много, поэтому ты как будто домашний матч играешь», — приводит слова Дмитриева ТАСС.

Дмитриев перешел в «Спартак» летом 2024 года из «Урала». В этом сезоне на счету 21-летнего хавбека 19 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 1 голом и 6 результативными передачами. Контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до конца июня 2028 года.

Источник: ТАСС
2

  • korkodil

    Скоро это закончится. Просто интересно какой процент болельщиков растерял Спартак с 2000-го года и как скоро эффективные нефтяные менеджеры доведут команду до дна. Я лично уже не могу сказать, что болею за Спартак. Это не Спартак, а какая-то незнакомая мне команда, в которой нет ни одной личности ни на поле, ни на лавке, ни в кабинетах.

    19.11.2025

  • Ю.Ю.

    Так уж и в каждом?

    19.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Футбол
    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
    Игорь Дмитриев (Спартак)
    Читайте также
    WSJ сообщила о планах министра армии США встретиться с представителями РФ
    Талалаев и Мотта отказались от работы. Что происходит в «Спартаке» после паузы на матчи сборных
    В США указали на осведомленность Запада о коррупционных схемах на Украине
    Реальный эффективный курс рубля вырос. Что это означает
    Овечкин установил рекорд НХЛ по числу голов на одной арене лиги
    Рафинья превращается в Винисиуса и все еще зол из-за «Золотого мяча». Но его можно понять
    Популярное видео
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
    Олег Денисов назначен новым директором академии «Спартака»
    Инсайдер Скира: Хави и Тиаго Мотта отказали «Спартаку»
    Хавбек «Спартака» Дмитриев: «Когда из Второй лиги перешел в «Урал» — крышу снесло. Покупал кучу вещей»
    Источник: «Спартак» контактировал с экс-тренером «Аталанты» Юричем
    Дилемма «Спартака»: свой или чужой? Кто должен стать новым главным тренером красно-белых
    Агент Нино опроверг информацию о желании бразильца покинуть «Зенит»
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя