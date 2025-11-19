Дмитриев считает, что «Спартак» в каждом городе играет как дома

Сегодня, 10:41
Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев рассказал как ощущает себя на выездных матчах команды.
«Конечно с первых игр ощутил масштаб клуба. Это самая народная команда, у которой больше всего болельщиков. Это я замечал, даже еще играя в других командах. Даже на домашние матчи других клубов приходило как будто больше болельщиков «Спартака», чем своих. В каждом городе болельщиков приходит очень много, поэтому ты как будто домашний матч играешь», — приводит слова Дмитриева ТАСС.
Дмитриев перешел в «Спартак» летом 2024 года из «Урала». В этом сезоне на счету 21-летнего хавбека 19 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 1 голом и 6 результативными передачами. Контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до конца июня 2028 года.
korkodil
Скоро это закончится. Просто интересно какой процент болельщиков растерял Спартак с 2000-го года и как скоро эффективные нефтяные менеджеры доведут команду до дна. Я лично уже не могу сказать, что болею за Спартак. Это не Спартак, а какая-то незнакомая мне команда, в которой нет ни одной личности ни на поле, ни на лавке, ни в кабинетах.
19.11.2025
Ю.Ю.
Так уж и в каждом?
19.11.2025