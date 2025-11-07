Дмитриев — о перспективах в «Спартаке»: «Если выхожу играть, значит, Станкович на меня рассчитывает»

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев в разговоре с «СЭ» высказался о своем будущем в клубе.

«Про будущее мне Станкович пока ничего не говорит. Просто объясняет, что делать на поле. Говорит ли он мне, что я ему нужен? Ну, он же не будет это делать индивидуально. Если я выхожу, значит, он рассчитывает на меня», — сказал Дмитриев «СЭ».

В этом сезоне Дмитриев провел 18 матчей за красно-белых во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи.

После 14 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 22 очками.