Дмитриев заявил, что коснулся мяча в эпизоде с голом «Спартака» в ворота ЦСКА

Сегодня, 19:14
Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев прокомментировал эпизод с голом в ворота ЦСКА (1:0) в матче 16-го тура РПЛ.
На 43-й минуте Эсекьель Барко при подаче углового пробил в створ ворот Игоря Акинфеева, а Дмитриев попытался сыграть у ближней штанги в борьбе с вратарем соперника.
«Да, я коснулся мяча, чиркнул его. Я просто не видел, где я находился — за линией или до линии. Сразу в моменте понял, что я коснулся, побежал, но уже понял что там на меня никто не смотрит.
Акинфеев предъявлял за мой выставленный локоть? Нет, я вроде аккуратненько, даже не толкал. Мне кажется, что чистый момент», — сказал Дмитриев в эфире «Матч Премьер».
«Спартак» провел первый матч после отставки Деяна Станковича, обязанности главного тренера исполнял Вадим Романов. Красно-белые (28 очков) занимают шестое место в РПЛ.
Alexander Zhukov
Наблюдаю за Дитьриевым ещё с Урала. Поразительная выносливость и координация и физическая подготовка. Никаких хаотичных движений. Ещё при Станковиче его подпускали к основному составу. А надо было сразу в основу. Он прилично утюжит свой фланг. Надеюсь при Романове будетт постоянно выходить.
22.11.2025