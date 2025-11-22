Дмитриев заявил, что коснулся мяча в эпизоде с голом «Спартака» в ворота ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев прокомментировал эпизод с голом в ворота ЦСКА (1:0) в матче 16-го тура РПЛ.

На 43-й минуте Эсекьель Барко при подаче углового пробил в створ ворот Игоря Акинфеева, а Дмитриев попытался сыграть у ближней штанги в борьбе с вратарем соперника.

«Да, я коснулся мяча, чиркнул его. Я просто не видел, где я находился — за линией или до линии. Сразу в моменте понял, что я коснулся, побежал, но уже понял что там на меня никто не смотрит.

Акинфеев предъявлял за мой выставленный локоть? Нет, я вроде аккуратненько, даже не толкал. Мне кажется, что чистый момент», — сказал Дмитриев в эфире «Матч Премьер».

«Спартак» провел первый матч после отставки Деяна Станковича, обязанности главного тренера исполнял Вадим Романов. Красно-белые (28 очков) занимают шестое место в РПЛ.