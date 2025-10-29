Дмитриев заявил, что прислушивается к критике: «Станкович может «напихать»

29 октября, 16:00
Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об общении с главным тренером Деяном Станковичем.
— Планируем выигрывать в каждом матче и быть выше в таблице.
— «Спартак» часто критикуют, но несмотря на это вы находитесь вверху.
— Никакой связи не вижу: кто-то критикует, кто-то хвалит. Это всегда было, есть и будет.
— Прислушиваешься к критике?
— Если мне кто-то из тренерского штаба говорит, конечно, прислушиваюсь.
— Станкович говорит?
— Конечно, может где-то похвалить, где-то «напихать». Это нормальная работа.
После 13 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 22 очками.
Petr Bitkin
Дык это ж по кругу :)
30.10.2025
Petr Bitkin
Юный глупыш :) "И снова уроки заставляет учить мне отец" :) Слушайте питерскую "группу" САВОЯРЫ :) "Мячик" Не Моцарт, но энергично :)
30.10.2025
zg
Баянные какие то вещи сказаны.....
29.10.2025