29 октября, 16:00

Дмитриев заявил, что прислушивается к критике: «Станкович может «напихать»

Микеле Антонов
Корреспондент

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об общении с главным тренером Деяном Станковичем.

— Планируем выигрывать в каждом матче и быть выше в таблице.

— «Спартак» часто критикуют, но несмотря на это вы находитесь вверху.

— Никакой связи не вижу: кто-то критикует, кто-то хвалит. Это всегда было, есть и будет.

— Прислушиваешься к критике?

— Если мне кто-то из тренерского штаба говорит, конечно, прислушиваюсь.

— Станкович говорит?

— Конечно, может где-то похвалить, где-то «напихать». Это нормальная работа.

После 13 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 22 очками.

3

  • Petr Bitkin

    Дык это ж по кругу :)

    30.10.2025

  • Petr Bitkin

    Юный глупыш :) "И снова уроки заставляет учить мне отец" :) Слушайте питерскую "группу" САВОЯРЫ :) "Мячик" Не Моцарт, но энергично :)

    30.10.2025

  • zg

    Баянные какие то вещи сказаны.....

    29.10.2025

    Деян Станкович
    Футбол
    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
    Игорь Дмитриев (Спартак)
