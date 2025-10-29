Дмитриев заявил, что прислушивается к критике: «Станкович может «напихать»

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об общении с главным тренером Деяном Станковичем.

— Планируем выигрывать в каждом матче и быть выше в таблице.

— «Спартак» часто критикуют, но несмотря на это вы находитесь вверху.

— Никакой связи не вижу: кто-то критикует, кто-то хвалит. Это всегда было, есть и будет.

— Прислушиваешься к критике?

— Если мне кто-то из тренерского штаба говорит, конечно, прислушиваюсь.

— Станкович говорит?

— Конечно, может где-то похвалить, где-то «напихать». Это нормальная работа.

После 13 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 22 очками.