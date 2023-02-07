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Аленичев: «Не исключаю, что в будущем вернусь в «Спартак». Было бы неплохо снова там поработать»

Иван Торопцев
Корреспондент
Дмитрий Аленичев.
Фото Алексей Иванов, «СЭ»
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Бывший полузащитник и экс-главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что хотел бы вернуться в московский клуб.

«Я не исключаю, что вернусь в «Спартак». Было бы неплохо снова там поработать. Думаю, Валера (Карпин. — Прим. «СЭ») однажды тоже вернется. С учетом того, что сменилось руководство», — приводит Sport24 слова Аленичева.

Дмитрий Аленичев был главным тренером «Спартака» с июня 2015 по август 2016 года. Под его руководством команда занимала пятое место в чемпионате России.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-07-alenichev-ne-isklyuchayu-chto-vernus-v-spartak-byloby-neplokho-snova-tam-porabotat
Дмитрий Аленичев
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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