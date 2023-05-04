Аленичев назвал причины неудачных результатов «Спартака» весной: «Возможно, Абаскаль немного поплыл»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в разговоре с «СЭ» высказался о результатах команды в текущем сезоне РПЛ.

«Осенью «Спартак» играл ярко, это надо признать, был хороший футбол. Но команда провалила весну и теперь может не попасть в тройку. Возможно, Абаскаль немного поплыл. Такое бывает. Тренер переподписывает контракт, и у него в голове что-то меняется. Может, что-то неправильно было сделано в предсезонной подготовке. Помимо этого, на месяц выбыл лучший игрок команды Промес. Вот недавно он вышел — и сразу же забил», — сказал Аленичев «СЭ».

После 25 туров РПЛ «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице и отстает от идущего на второй строчке «Ростова» на 1 очко. 4 мая красно-белые на выезде сыграют с лидером чемпионата «Зенитом» (61).