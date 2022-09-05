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5 сентября, 00:40

Аленичев назвал «Зенит» явным фаворитом на победу в РПЛ в текущем сезоне

Алексей Еремин

Бывший полузащитника «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что «Зенит» станет чемпионом в текущем сезоне РПЛ.

«Знаете, пока в «Зенит» будут приезжать бразильцы, а не уезжать, как уезжают иностранцы из многих других российских команд... Пока это происходит, «Зенит» будет чемпионом. Чего мне не хотелось бы, но реальность такова, что «Зенит» — явный фаворит. Вряд ли в этом году кто-либо составит ему конкуренцию в борьбе за чемпионство. Хотелось бы ошибиться», — цитируют «Известия» Аленичева.

«Зенит» в матче 8-го тура РПЛ обыграл на выезде «Спартак» (2:1). Питерский клуб набрал 20 очков и сохранил лидерство в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые потерпели второе поражение в сезоне и занимают 5-ю строчку, набрав 16 очков.

В следующем туре «Зенит» 11 сентября на своем поле примет «Оренбург», «Спартак» в этот же день в гостях сыграет с «Ростовом».

Источник: https://iz.ru/1390194/aleksei-fomin/poka-v-zenit-budut-priezzhat-braziltcy-budet-pervym
Дмитрий Аленичев
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