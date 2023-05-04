КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:53

Аленичев считает, что «Спартак» может выпасть из тройки РПЛ

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что красно-белые могут выпасть из тройки РПЛ.

«Есть опасения, что «Спартак» не попадет в тройку, — цитирует Аленичева ТАСС. — Но надеюсь, что в пяти играх, которые остались, «Спартак» покажет свой максимум, потому что по всей части чемпионата, надо признать, команда крайне нестабильна. А если ты играешь нестабильно, то не будет результата, это уже как аксиома».

После 25 туров РПЛ «Спартак» идет на 3-м месте с 49 очками, уступая «Ростову» (50) и «Зениту» (61). У ЦСКА (4-е место) — 48 очков.

В следующем туре красно-белые сыграют с «Зенитом» 7 мая. Начало — в 18.00 мск.

Источник: ТАСС
Дмитрий Аленичев
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Они все подневольные люди». Наших лыжников больше не пускают на заседания FIS
ЦСКА впервые в истории остался без финала Лиги ВТБ. Щербенев решил в концовке
Кремль: Киев в ночь на 3 мая совершил попытку удара по резиденции Путина с помощью БПЛА
Американский правозащитник заявил о завершении конфликта на Украине
Эксперт оценил шансы украинской операции по деблокированию Артемовска
На Кубани загорелся резервуар Ильского НПЗ
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
Тихонов — о Дуарте: «Если ты был капитаном в 23 года, у тебя должны быть качества. Пока я этого не вижу»
«Очень надеюсь, что «Спартак» сможет сохранить место в тройке. Но сейчас начнется битва...» Интервью Тихонова
Рианчо считает, что «Спартак» обойдет «Ростов» и станет серебряным призером по итогам сезона
«Факел» попросил Каманцева прокомментировать решение о замене арбитра в матче с «Ростовом»
Дьяков считает, что чемпионский коридор для «Зенита» будет неправильно понят болельщиками «Спартака»
Игнатьев рассказал об ожиданиях от работы Евсеева в «Факеле»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тихонов — о «весна-осень»: «Если мы не играем в еврокубках, почему бы и не перейти?»

Канчельскис рассказал, с каким настроем Карпин подходит к матчам против «Спартака»