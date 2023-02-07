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Аленичев про Федуна и Зарему: «Их было слишком много в СМИ и соцсетях»

Аленичев связал успехи «Спартака» с уходом из клуба Федуна и Салиховой
Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев связал последние успехи красно-белых с уходом из клуба Леонида Федуна и его супруги Заремы Салиховой.

«Вокруг «Спартака» стало меньше негатива. Связываю это с уходом Федуна и Заремы? Как один из факторов, да. Прошлых руководителей клуба было слишком много в СМИ и социальных сетях. Это все видели и читали игроки. Это не может позитивно сказываться. Чем меньше руководители говорят, тем лучше для команды. Сейчас сложилась такая ситуация, когда из руководства «Спартака» никого не видно и не слышно. Команда успокоилась и играет в хороший футбол», — приводит слова Аленичева Sport24.

В августе 2022 года компания «Лукойл» объявила о покупке 100 процентов акций «Спартака». Леонид Федун покинул совет директоров клуба и вышел из состава акционеров.

В текущем сезоне РПЛ «Спартак» занимает второе место, набрав 36 очков в 17 матчах.

Источник: Sport24
Дмитрий Аленичев
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
Леонид Федун
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