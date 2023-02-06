Аленичев: «Пока у «Зенита» такие бразильцы, ни у одной из команд РПЛ не будет шансов на чемпионство»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказал мнение о доминировании «Зенита» в чемпионате России.

«У других команд появятся шансы в борьбе за чемпионство только в том случае, если «зенитовские» бразильцы уйдут в отпуск и не вернутся. У меня было такое мнение, и от него я не отказываюсь. Пока в «Зените» такие сильные бразильцы, ни у одной из команд еще долгое время не будет шансов на чемпионство», — приводит слова Аленичева Sport24.

После 17 туров чемпионата России-2022/23 «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 42 очками. Ближайшим преследователем является «Спартак» с 36 очками, третью строчку занимает «Ростов» с 35 очками.

Сезон в РПЛ возобновится 3 марта, матчи 18 тура пройдут с 3 по 5 марта.