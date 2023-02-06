0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:11

Аленичев: «Пока у «Зенита» такие бразильцы, ни у одной из команд РПЛ не будет шансов на чемпионство»

Аленичев высказал мнение о доминировании «Зенита» в чемпионате России
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказал мнение о доминировании «Зенита» в чемпионате России.

«У других команд появятся шансы в борьбе за чемпионство только в том случае, если «зенитовские» бразильцы уйдут в отпуск и не вернутся. У меня было такое мнение, и от него я не отказываюсь. Пока в «Зените» такие сильные бразильцы, ни у одной из команд еще долгое время не будет шансов на чемпионство», — приводит слова Аленичева Sport24.

После 17 туров чемпионата России-2022/23 «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 42 очками. Ближайшим преследователем является «Спартак» с 36 очками, третью строчку занимает «Ростов» с 35 очками.

Сезон в РПЛ возобновится 3 марта, матчи 18 тура пройдут с 3 по 5 марта.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-06-alenichev-poka-u-zenita-takiye-braziltsy-ni-u-odnoy-iz-komand-rpl-yeshche-dolgo-ne-budet-shansov-na-chempionstvo
Дмитрий Аленичев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
6
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Федор Емельяненко заработал 100 тысяч долларов за прощальный бой
«Не ожидал, что он вернет шайбу»: Овечкин и Кросби разделили шоу на Матче звезд
Умер заслуженный артист России Виктор Цымбал
Советник главы офиса Зеленского Подоляк выступил против временного перемирия с Москвой
Буданов возглавит министерство обороны Украины вместо Резникова
Новое землетрясение произошло в восточных регионах Турции
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Источник: ЦСКА может подписать нападающего сборной Панамы
«Спартак» вновь очень хорош на предсезонном Кубке. Красно-белые уничтожили «Краснодар» в ОАЭ
Нападающий «Краснодара» Кордоба: «Судьи знают, что они делают, и пусть это останется на их совести»
Соболев: «Пенальти должен был бить Николсон, и он отдал Бальде мяч»
Соболев о задаче во второй половине сезона РПЛ: «На голы и передачи ее нет. Ставлю цель набирать в каждом матче три очка»
Джикия оценил форму игроков «Спартака»: «Не пугайтесь»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Защитник «Спартака» Тавареш: «Сыграли отлично. Очень рады за такой результат»

Футболисты «Спартака» сфотографировались со своими болельщиками после победы над «Краснодаром»