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Сегодня, 10:25

Аленичев: «Зениту» проще заплатить 30-40 миллионов за бразильца, чем вырастить своего футболиста»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказал мнение о том, что ключевыми игроками «Зенита» являются легионеры, а не воспитанники команды.

«У «Зенита» сильнейший состав в лиге, но когда в команде много звезд, нужно создать правильный микроклимат. Семаку это удается. Но то, что у Семака практически не играют россияне большой минус для российского футбола. У «Зенита» есть академия, но нет воспитанников. Им проще заплатить 30-40 миллионов за бразильца, чем вырастить своего футболиста. Это разочаровывает. Думаю, в том числе болельщиков «Зенита», — приводит слова Аленичева Sport24.

После 17 туров чемпионата России-2022/23 «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 42 очками. Ближайшим преследователем является «Спартак» с 36 очками, третью строчку занимает «Ростов» с 35 очками.

Сезон в РПЛ возобновится 3 марта, матчи 18 тура пройдут с 3 по 5 марта.

Источник: Sport24
Дмитрий Аленичев
РПЛ
ФК Зенит
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