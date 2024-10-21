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Андреев — об игре «Оренбурга» при Слишковиче: «Нужно время, пока сложно сказать»

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев оценил дебютный матч Владимира Слишковича во главе южноуральской команды.

20 октября оренбуржцы на своем поле сыграли вничью с «Крыльями Советов» (2:2).

«Как мне игра «Оренбурга» при Слишковиче? Я был на матче, второй тайм понравился, первый... Ну, понятно, что так. Нужно время, сложно пока сказать. Понятно, что есть изменения. Посмотрим. Мне кажется, все равно надо на дистанции смотреть, две-три игры как минимум. Впереди «Химки» в Кубке, «Рубин». Потом сделаем какие-то выводы. А так, с «Крыльями» футбол интересный был», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

После 12 туров РПЛ «Оренбург» с 8 очками располагается на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Андреев
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Владимир Слишкович

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