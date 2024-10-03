Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:21

Бывший спортдир «Оренбурга» Андреев об отставке Деограсии: «Логика в увольнении Давида есть»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» прокомментировал отставку главного тренера команды Давида Деограсии.

«Наверное, логика в увольнении Деограсии есть. Ильшата Айткулов, которого назначили на пост исполняющего обязанности главного тренера, опытный человек в команде. Были уже ситуации, когда он уже выполнял данную функцию, ничего нового. Это проверенный человек, который долго находится в системе клуба», — сказал Андреев «СЭ».

Деограсия возглавил Академию «Оренбурга» в 2023 году, в августе того же года был назначен главным тренером основной команды.
В текущем сезоне «Оренбург» в 10 матчах РПЛ набрал 7 очков, одержав победу в одной игре, и расположился на 14-м месте в турнирной таблице.

Дмитрий Андреев
Футбол
ФК Оренбург
Давид Деограсия

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Что произошло после матча «Динамо» - «Спартак» в Кубке
Начался ли полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Разбор
Замначальника филиала ВСК объявили в розыск по делу о хищении
Минобрнауки РФ раскрыло подробности изменений перечня вступительных испытаний в вузы
В Испании сообщили, что Винисиус получит «Золотой мяч»
Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию на решение CAS по делу Валиевой
Сегодня
Вчера
Неделя