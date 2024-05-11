Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 05:09

Спортивный директор «Оренбурга»: «Переговоров с «Зенитом» по Адамову не было еще»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал ситуацию с защитником Арсеном Адамовым, арендованным у «Зенита» до конца сезона.

«Нет, переговоров с «Зенитом» не было еще. Для начала хотелось бы остаться в премьер-лиге. Потом все остальное. Давайте поэтапно. Когда мы сохранимся в РПЛ, тогда будем думать и общаться со всеми уже предметно. Сейчас разговаривать не о чем. Пока не будет понимания, где мы, о чем разговаривать? В «Зените» тоже люди понимают, что пока команда решает задачу, о чем можно общаться? Хорошо. Мы сейчас позвоним и договоримся. Команда вылетает в ФНЛ. И что?» — приводит «РБ Спорт» слова Андреева.

В этом сезоне Адамов провел 23 матча, забил 1 гол и и сделал 2 голевые передачи Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2026 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-andreev-eshhe-ne-by-lo-peregovorov-s-zenitom-po-vy-kupu-adamova/
Дмитрий Андреев
Футбол
ФК Зенит
ФК Оренбург
0
Читайте также
ИИХФ не указала Россию среди трех самых титулованных сборных в истории ЧМ
Сестры Аверины признались, что после завершения карьеры не следят за художественной гимнастикой
Упавший в реку Мойку автобус вытащили на сушу
В Латвии на телеканалах Balticom транслировался парад Победы в Москве
Водитель упавшего в Мойку автобуса вышел на работу после 20-часовой смены
Медведев посоветовал Кэмерону быть поаккуратнее после слов о Путине
Популярное видео
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Гладилин: «Спартак» будет играть в полную силу с «Краснодаром»