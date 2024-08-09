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Сегодня, 06:11

Андреев: «Пока не можем понять, в каком функциональном состоянии Караташ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, как осваивается в команде Казымджан Караташ.

«Караташ говорит на турецком и английском, проблем с коммуникацией у него нет. Он подписал контракт перед игрой с «Химками», но команда улетела на игру. Сейчас он проводит первый нормальный тренировочный цикл. Сейчас потихонечку будет вкатываться. Пока мы не можем понять, в каком он функциональном состоянии, тут нужно время», — цитирует «РБ Спорт» Андреева.

21-летний турецкий защитник перешел в российский клуб из «Галатасарая». Он пока не не выходил на поле в РПЛ.

В прошлом сезоне Караташ провел 24 матча за «Галатасарай» и «Анкарагюджю».

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Андреев
ФК Оренбург
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