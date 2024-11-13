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Сегодня, 02:42

Андреев: «Появление Андрея Мовсесьяна в «Спартаке» реально»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал возможное назначение Андрея Мовсесьяна на пост спортивного директора «Спартака».

«Он уже был в клубе. Все зависит от руководства «Спартака». Они знают, что делают, и примут какое-то решение. Появление Андрея Мовсесьяна реально, но реально и назначение какого-то иностранного специалиста.

Тут же вопрос в векторе развития «Спартака» в целом. Все же не так просто — взял и назначил. Работа Мовсесьяна в ЦСКА — очень достойная. Не могу ничего плохого сказать. Корректный, воспитанный и грамотный специалист», — цитирует Legalbet Андреева.

Источник: Legalbet
Дмитрий Андреев
Футбол
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)

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