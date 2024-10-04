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Сегодня, 07:02

Андреев: «Слишкович — разбирающийся и глубокий специалист»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал информацию о возможном назначении Владимира Слишковича на пост главного тренера оренбургской команды.

«Видел работу Слишковича, когда он заменил Абаскаля. То, во что в этот отрезок играл «Спартак», как в команде все было устроено, мне понравилось. Также смотрел передачи с участием Слишковича — ход его мыслей и суждений понравился. Сложилось впечатление, что Владимир — разбирающийся и глубокий специалист. Главное, как это может воплотиться в жизнь, чтобы не осталось просто словами. Я сужу сугубо по тому, что сам видел — впечатление приятное. Что получится, если он возглавит «Оренбург» — будем наблюдать. Конечно, хотелось бы, чтобы у Слишковича все получилось, потому что это не чужой для меня клуб», — цитирует Sport24 Андреева.

3 октября «Оренбург» объявил об увольнении Давида Деограсии с поста главного тренера. Он работал с командой с августа 2023 года. В этом сезоне «Оренбург» набрал 7 очков в 10 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Давид Деограсия. «Оренбург» отправил Деограсию в отставку! На его место уже очередь
Источник: Sport24
Дмитрий Андреев
Футбол
ФК Оренбург
Владимир Слишкович

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