Андреев: «Увольнение Слишковича? Вероятность есть всегда»

Сегодня, 07:17
Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев не исключает, что новые руководители клуба могут уволить главного тренера Владимира Слишковича.
«Все зависит от того, какие цели клуб преследует, в какой футбол хочет играть. После анализа новые руководители будут принимать решение. Здесь все в комплексе.
Увольнение Слишковича? Все возможно. Решение зависит от целей и задач, которые ставят новые президент и спортивный директор. Вероятность есть всегда. Причем тренера могут у тебя забрать, даже не спрашивая», — цитирует «РБ Спорт» Андреева.
«Оренбург» объявил о назначении новых президента и спортивного директора клуба, которыми стали Кирилл Волженкин и Исмаил Ибрагимов.