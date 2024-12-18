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Сегодня, 07:17

Андреев: «Увольнение Слишковича? Вероятность есть всегда»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев не исключает, что новые руководители клуба могут уволить главного тренера Владимира Слишковича.

«Все зависит от того, какие цели клуб преследует, в какой футбол хочет играть. После анализа новые руководители будут принимать решение. Здесь все в комплексе.

Увольнение Слишковича? Все возможно. Решение зависит от целей и задач, которые ставят новые президент и спортивный директор. Вероятность есть всегда. Причем тренера могут у тебя забрать, даже не спрашивая», — цитирует «РБ Спорт» Андреева.

«Оренбург» объявил о назначении новых президента и спортивного директора клуба, которыми стали Кирилл Волженкин и Исмаил Ибрагимов.

Источник: «РБ Спорт»
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Дмитрий Андреев
Футбол
ФК Оренбург
Владимир Слишкович
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