Дмитрий Андреев назвал Дзюбу самым сложным нападающим, против которого ему приходилось играть

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев, ранее игравший за клуб на позиции защитника, назвал нападающего, против которого ему было тяжелее всего играть.
«Дзюба. Мы с Адесойе часто дискутировали на эту тему. С Дзюбой реально тяжело играть. Вот у них ["Зенита"] была пара Азмун и Дзюба, и с Дзюбой было очень неудобно. То есть он так располагался, играл спиной к воротам корпусом, что просто реально не подлезть. Очень тяжело. Это было в каменном веке, но тогда реально он самый тяжелый был», — приводит слова Андреева Legalbet.
Андреев выступал за «Оренбург» с 2011 по 2019 год, после чего завершил карьеру игрока и стал спортивным директором клуба.