Дмитрий Андреев назвал Дзюбу самым сложным нападающим, против которого ему приходилось играть

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев, ранее игравший за клуб на позиции защитника, назвал нападающего, против которого ему было тяжелее всего играть.

«Дзюба. Мы с Адесойе часто дискутировали на эту тему. С Дзюбой реально тяжело играть. Вот у них ["Зенита"] была пара Азмун и Дзюба, и с Дзюбой было очень неудобно. То есть он так располагался, играл спиной к воротам корпусом, что просто реально не подлезть. Очень тяжело. Это было в каменном веке, но тогда реально он самый тяжелый был», — приводит слова Андреева Legalbet.

Андреев выступал за «Оренбург» с 2011 по 2019 год, после чего завершил карьеру игрока и стал спортивным директором клуба.