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Сегодня, 02:56

Андреев: «Батраков и Глушенков — лучшие российские футболисты в этом году»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев назвал лучших российских футболистов в 2024 году.

«Кого из россиян могу отметить в этом году? Сто процентов Батракова и Глушенкова, по мне так они лучшие в этом году. Особенно рад за Батракова, хорошо, что в нашем футболе появляются такие таланты», — цитирует «РБ Спорт» Андреева.

В этом сезоне Алексей Батраков сыграл 17 матчей в РПЛ за «Локомотив», забил 10 мячей и сделал 6 голевых передач. На счету полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова 8 голов и 2 голевые паса в 14 играх .

Источник: «РБ Спорт»
Алексей Батраков
Дмитрий Андреев
Футбол
Максим Глушенков
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